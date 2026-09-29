A poco más de dos semanas del inicio de la serie ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama todavía no tiene definido dónde disputará el encuentro de vuelta. El consorcio conformado por Flamengo y Fluminense rechazó el pedido del conjunto carioca para utilizar el Maracaná, debido a la gran cantidad de partidos que ya tiene programados el estadio y al temor de que el césped sufra un desgaste excesivo.

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Ante esta situación, Vasco no descarta recurrir a la Justicia para intentar conseguir la autorización. Sin embargo, el club deberá resolver la sede en los próximos días, ya que el reglamento de la competencia establece que el estadio debe estar confirmado antes del 10 de octubre.

La intención de la dirigencia es poder disputar el encuentro en São Januário, su estadio habitual. El principal inconveniente es que el recinto no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida por Conmebol para esta instancia. Por ese motivo, Vasco ya inició conversaciones con el organismo sudamericano para buscar una autorización especial que le permita utilizar su cancha.

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