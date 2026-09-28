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La AFA confirmó los horarios de los próximos amistosos de la Selección
Argentina ya tiene definidos los días, horarios y estadios para los tres partidos que disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La AFA confirmó oficialmente el cronograma de esta triple fecha de amistosos.
La Selección Argentina comenzará la serie el miércoles 30 de septiembre, cuando enfrentará a Bolivia desde las 21:00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni regresará a Buenos Aires para disputar los dos encuentros restantes en el Monumental. El sábado 3 de octubre, Argentina se medirá con Burkina Faso a las 21:00.
El cierre será el martes 6 de octubre, nuevamente en el estadio de River, frente a Benín desde las 20:00. Ese encuentro será además el último de la serie de amistosos en el país, y el último del capitan argentino vistiendo la camiseta nacional.