La Selección Argentina comenzará la serie el miércoles 30 de septiembre, cuando enfrentará a Bolivia desde las 21:00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Ads

Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni regresará a Buenos Aires para disputar los dos encuentros restantes en el Monumental. El sábado 3 de octubre, Argentina se medirá con Burkina Faso a las 21:00.

El cierre será el martes 6 de octubre, nuevamente en el estadio de River, frente a Benín desde las 20:00. Ese encuentro será además el último de la serie de amistosos en el país, y el último del capitan argentino vistiendo la camiseta nacional.

Ads

Ads