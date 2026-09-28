El Mundial 2026 significó un antes y un después para Vozinha. El arquero de Cabo Verde fue una de las figuras que más llamó la atención durante el torneo y, tras su destacada actuación, su popularidad creció considerablemente.

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Sin embargo, el reconocimiento también tuvo un impacto que el propio futbolista reconoció como negativo. El arquero de 40 años, actualmente en Colo Colo de Chile aseguró que perdió parte de la tranquilidad que tenía antes de la Copa del Mundo.

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos que antes”, expresó el arquero.

Vozinha contó que ahora es habitual que los aficionados se acerquen cuando sale a comer o a distintos lugares públicos. “Siempre hay alguien pidiendo una foto o un autógrafo. O incluso peor, alguien grabándome”, relató.

El crecimiento de su popularidad también despertó el interés de distintas empresas durante el Mundial. Según explicó, recibió propuestas de varias marcas, aunque durante la competencia solamente realizó una colaboración promocional, con UFL Mobile.

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Además, el arquero dejó clara su postura respecto de determinados sectores comerciales y aseguró que, por el momento, no tiene intención de trabajar con empresas vinculadas al tabaco, el alcohol o las apuestas.

Finalmente, Vozinha resumió cómo vive esta nueva etapa de su carrera con una frase contundente: “Si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la vida que tenía antes, elegiría la vida que tenía antes”.

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