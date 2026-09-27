El equipo Alpine se pronunció tras el Gran Premio de Azerbaiyán y cuestionó los ataques y comentarios abusivos que se generan en redes sociales luego de los resultados de las carreras.

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“Los errores ocurren cuando se corre al límite”, señaló la escudería, que remarcó que ningún piloto, integrante de un equipo, periodista o rival debería ser objeto de mensajes de odio.

Alpine aclaró que su postura no está dirigida contra una afición o un piloto en particular, sino que busca abordar una problemática que, según indicó, se repitió durante las últimas carreras.

La escudería anticipó que trabajará junto con la Fórmula 1 y la FIA para combatir las agresiones digitales y promover una rivalidad deportiva basada en el respeto.

El comunicado se conoció después del fuerte accidente de Colapinto en Bakú, que generó críticas y repercusiones entre los seguidores de la categoría.

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Briatore ya había advertido a los aficionados argentinos

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, también había cuestionado los mensajes de odio recibidos por Pierre Gasly y había pedido a los aficionados argentinos acompañar a Colapinto con “espíritu deportivo y respeto”.

“Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”, había advertido el dirigente.

Las declaraciones se produjeron después de un incidente entre Colapinto y Gasly durante el Gran Premio de España.

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Fuente: NA