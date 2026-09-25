Lionel Scaloni confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina después de la despedida de Lionel Messi. El entrenador lo anunció durante una conferencia de prensa en el predio de la AFA, antes de los amistosos que el equipo disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Ads

“El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota. Está Emiliano, que también puede llevar la cinta. Rodrigo, que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro la puede llevar. Cuti es el indicado”, explicó Scaloni.

El Cuti Romero, de 28 años, ya tuvo la oportunidad de llevar el brazalete en tres partidos con la Albiceleste, siempre ante ausencias de Messi y Otamendi. Lo hizo frente a Chile por las Eliminatorias 2025, ante Venezuela en un amistoso de ese mismo año y contra Mauritania antes del Mundial 2026.

La confirmación se da en el marco de la despedida de Messi, quien tendrá su último partido con la Selección el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental. Antes, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre y a Burkina Faso el 3 de octubre.

Con la cinta ya definida, queda por conocerse quién será el encargado de utilizar la camiseta número 10 en la nueva etapa de la Selección.

Ads

Ads