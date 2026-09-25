Colapinto registró un tiempo de 1:45.106 en su mejor vuelta y quedó en el 12° puesto de la primera tanda de clasificación, dentro de los 15 pilotos que lograron acceder a la Q2.

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El argentino completó dos vueltas competitivas y logró meterse nuevamente entre los pilotos que continúan en la lucha por las posiciones de privilegio para la carrera del domingo.

Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly también superó el primer corte. El francés marcó 1:44.489 y terminó sexto, mientras que Colapinto se ubicó a poco más de seis décimas.

En minutos comenzará la Q2, donde Colapinto buscará avanzar nuevamente y meterse entre los diez mejores que disputarán la última tanda de clasificación.

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