Marcelo Gallardo tuvo un debut con derrota como entrenador de Ecuador. La Selección ecuatoriana cayó 3-0 ante Corea del Sur en un amistoso internacional disputado durante la fecha FIFA.

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Los goles del conjunto asiático fueron convertidos por Hyeon-Gyu, Son y Lee, que marcaron la diferencia durante el encuentro y le dieron el triunfo al equipo surcoreano.

En Ecuador fueron titulares Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, ambos jugadores de Huracán. Para Gallardo, el partido significó su estreno al frente de la selección ecuatoriana.

El próximo desafío para el equipo del “Muñeco” será el jueves ante Japón, nuevamente en condición de visitante, en la ciudad de Yokohama.

⚠️🇰🇷🇪🇨 COREA DEL SUR GOLEÓ 3-0 A ECUADOR EN EL DEBUT DE GALLARDO. pic.twitter.com/6UeMho7jz7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 24, 2026

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