Argentina cerró la jornada del miércoles con 209 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y continúa en el segundo puesto del medallero general. La delegación acumula 54 oros, 59 platas y 96 bronces, mientras que Brasil lidera con 238 preseas.

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Durante la jornada del miércoles, Argentina sumó 25 medallas: seis de oro, ocho de plata y 11 de bronce. Entre los resultados destacados estuvieron los oros de Horacio Cifuentes en tenis de mesa, Micaela Levaggi en los 1500 metros y Alejo Suter en escalada deportiva.

Entre lo más destacado de la jornada, la delegación argentina tendrá actividad en varias disciplinas y afrontará dos semifinales ante Perú, además de nuevas oportunidades de sumar medallas en Santa Fe 2026.

Canotaje: la actividad comenzará a las 9:40 con las pruebas de slalom. Luego, desde las 18:30, será el turno del canotaje de velocidad, que retomará la competencia después de la suspensión del miércoles por los fuertes vientos. Entre los argentinos estarán Agustín Vernice, Gonzalo Carreras, Brenda Rojas y Aramis Sánchez, entre otros.

Vóley masculino: desde las 19:00, la Selección argentina se enfrentará a Perú por las semifinales del torneo. El partido se disputará en el estadio cubierto de Newell's, en Rosario.

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Handball masculino: a las 19:30, Los Gladiadores buscarán el pase a la final cuando se midan nuevamente ante Perú por una de las semifinales.

Además, habrá presencia argentina en atletismo, tiro con arco, tenis, tenis de mesa, bádminton, pádel, taekwondo, karate, escalada, squash, pelota vasca y deportes acuáticos, en otra jornada cargada de actividad para la delegación nacional.

Los Juegos Suramericanos se extenderán hasta el sábado 26 de septiembre, por lo que Argentina todavía tendrá varias jornadas para seguir sumando preseas.

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