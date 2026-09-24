Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El argentino marcó un tiempo de 1:47.523 con su Alpine, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 16°, con 1:47.043.

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La sesión tuvo a George Russell como el más rápido, con un registro de 1:45.387, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc. Russell aprovechó un rebufo en la larga recta de Bakú para establecer la referencia del ensayo.

Colapinto utilizó los neumáticos blandos durante una parte de la práctica y llegó a ubicarse séptimo con su primera vuelta rápida. Sin embargo, en el tramo final volvió a la goma media para realizar pruebas de ritmo de carrera, por lo que no buscó mejorar su registro.

La práctica también estuvo marcada por el problema hidráulico que sufrió Kimi Antonelli, quien debió detener su Mercedes y perdió buena parte de la sesión. El italiano igualmente terminó quinto. En tanto, Sergio “Checo” Pérez fue 17° con el Cadillac, utilizando la unidad de potencia actualizada de Ferrari.

El Gran Premio de Azerbaiyán continuará con la actividad del viernes, que incluirá la tercera práctica y la clasificación. La carrera se disputará el sábado, debido a la modificación del calendario por el Día del Recuerdo de Azerbaiyán.

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