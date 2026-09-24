El jugador marplatense, surgido de Quilmes, se suma al equipo de la calle 9 de Julio y será una de las caras importantes del plantel que conducirá Juan Aquino.

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De la Fuente viene de disputar las últimas dos temporadas con Quilmes y, durante este mercado, también había recibido propuestas para continuar su carrera en el exterior, con Brasil como una de las alternativas. Finalmente, esa posibilidad no se concretó y el escolta/alero continuará jugando en Mar del Plata, aunque esta vez con la camiseta de Unión.

El jugador, que puede desempeñarse en distintas posiciones del perímetro, llega después de una última temporada en la que tuvo un rol destacado en Quilmes. Ahora afrontará un nuevo desafío en la Liga Argentina y protagonizará un particular cambio de vereda dentro del básquet marplatense.

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