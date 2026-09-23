La Messi Cup 2026 ya tiene todo listo para su segunda edición. El torneo internacional juvenil, impulsado por Lionel Messi, se disputará del 25 de octubre al 1 de noviembre en Fort Lauderdale, Estados Unidos, y tendrá como protagonistas a 16 equipos de distintas partes del mundo.

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La competencia será para la categoría Sub-16 y duplicará la cantidad de participantes respecto de su primera edición, cuando fueron ocho las academias que formaron parte del certamen. En esta oportunidad habrá presencia de clubes de Argentina, España, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal, Brasil, Ecuador y Estados Unidos.

Argentina contará con tres representantes: Boca Juniors, River Plate y Newell’s Old Boys. Para el conjunto rosarino será una nueva oportunidad de competir en un escenario internacional frente a algunas de las principales canteras del fútbol mundial. River, además, buscará defender el título conseguido en la primera edición.

🚨Após o imenso sucesso ano passado a “Messi Cup” está de volta! 🤩



Agora maior ainda, com 16 clubes de 9 países diferentes. Os clubes convidados para a edição de 2026:



🇦🇷 Boca Juniors.

🇦🇷 Newell’s Old Boys.

🇦🇷 River Plate.

🇧🇷 Flamengo.

🇧🇷 Palmeiras.

🇪🇨 Independiente del Valle.… — Inter Miami Zone (@InterMiamiZone) September 23, 2026

Entre los equipos europeos estarán Barcelona, Atlético de Madrid y UE Cornellà, de España; Arsenal, Chelsea y Manchester City, de Inglaterra; Inter de Milán, de Italia; Ajax, de Países Bajos; y Benfica, de Portugal. También participarán Inter Miami, como representante local, y los brasileños Flamengo y Palmeiras, además de Independiente del Valle, de Ecuador.

Los partidos se desarrollarán en dos instalaciones ubicadas en Fort Lauderdale: el Inter Miami CF Stadium y el Florida Blue Training Center, dos escenarios vinculados al proyecto deportivo de Inter Miami.

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La primera edición de la Messi Cup se disputó en diciembre de 2025 y terminó con River Plate como campeón. El equipo argentino volverá a Estados Unidos para intentar repetir aquella actuación, mientras que Newell’s y Boca harán su presentación en una competencia que este año amplió considerablemente su convocatoria.

Con 16 academias y jóvenes talentos de distintos países, la Messi Cup volverá a reunir a algunas de las canteras más reconocidas del fútbol internacional y tendrá a tres clubes argentinos como protagonistas.

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