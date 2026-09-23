La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) modificó la fecha de venta de entradas para los próximos amistosos de la Selección Argentina en el estadio Monumental. Las localidades para los encuentros ante Burkina Faso y Benín estarán disponibles desde este jueves 24 de septiembre a las 18.

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Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, mientras que el martes 6 de octubre jugará ante Benín, ambos partidos en el Monumental. Este último encuentro está previsto como la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.

Las entradas se venderán exclusivamente a través de Deportick. Los precios serán de $90.000 para la popular, $29.000 para menores de 3 a 10 años, y entre $180.000 y $480.000 para las distintas ubicaciones de platea.

La venta había sido anunciada inicialmente para el martes 22 de septiembre, pero finalmente fue postergada dos días.

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