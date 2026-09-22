Los leones vencieron a Chile por 3 a 1, se quedaron con la medalla dorada de los juegos sudamericanos 2026 y cerraron un año excelente. A pesar de utilizar un equipo alternativo, la delegación argentina ganó con comodidad todos sus encuentros disputados.

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Luego de conseguir dos medallas en un mismo año, el equipo conducido por el exarquero Juan Manuel Vivaldi, proyecta sus objetivos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta experiencia sudamericana sirvió para que muchos jóvenes tuvieran la posibilidad de debutar en la selección mayor de hockey. Algunos de ellos fueron Yaco Kovalier, Luca Dulor, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Mateo Torrigiani y Juan Fernández. Acompañados de cuatro jugadores de mucho rodaje como el capitán Thomas Habif, junto con Santiago Tarazona, Nicolás Cicileo y Martín Ferreiro, lograron el objetivo de manera holgada.

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Con este mix, los albicelestes construyeron una campaña con números contundentes. Debutaron con un 22-0 a Perú, derrotaron 4-1 a Brasil, 5-1 a Chile y 7 a 0 a Uruguay. 38 goles a favor y solo dos en contra en cuatro partidos, les fueron suficientes para convertirse en pentacampeones (Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, Asunción 2022 y Santa Fe 2026).

Por su parte, Las Leonas se medirán frente a Las Diablas a las 15:45 y buscarán su revancha luego de perder la final en Asunción 2022.

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