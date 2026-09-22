Emiliano “Dibu” Martínez aterrizó en Ezeiza para incorporarse a la Selección Argentina durante esta fecha FIFA. El arquero marplatense habló sobre el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste y aseguró que buscarán que su despedida en Argentina sea un momento especial.

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“Pensé que ya se había retirado. Que tenga la posibilidad de retirarse aquí en Argentina es un sueño para él, y nos esforzaremos para que sea un día hermoso y maravilloso”, expresó Martínez.

“Lamentablemente no la pudimos ganar, me va a quedar la espina por mucho tiempo.



¿La despedida de Messi? PENSÉ QUE YA SE HABÍA RETIRADO, así que la posibilidad de retirarse acá es un sueño para él, y trataremos que sea un lindo día”.



Dibu Martínez. 🗣️🇦🇷 pic.twitter.com/Jl8jxUWgaF — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 22, 2026

Además, el arquero recordó la final del último Mundial y reconoció que le quedó una cuenta pendiente: “Lamentablemente no la pudimos ganar, me va a quedar la espina por mucho tiempo”.

Por otra parte, fue consultado por la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado. Dibu evitó anticipar una decisión y respaldó al entrenador: “No tengo ni idea. Es algo de Scaloni con su equipo de trabajo y lo que diga siempre lo vamos a apoyar”.

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