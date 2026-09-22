Argentina tuvo una jornada muy positiva este lunes y sumó 13 medallas en distintas disciplinas. La delegación consiguió tres preseas doradas, cuatro plateadas y seis de bronce, para mantenerse en el segundo lugar del medallero general.

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Los oros fueron para Arsen Julfalakyan, en los 77 kg de lucha grecorromana, y para los seleccionados argentinos femenino y masculino de Rugby 7s. El equipo femenino, además, obtuvo el boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En gimnasia trampolín, Lucila Maldonado y Tobías Weise lograron la plata en sincronizado mixto, mientras que Santiago Ferrari y Tobías Weise fueron segundos en sincronizado masculino. También consiguió la medalla plateada Valentina Podestá en la prueba individual femenina y Ricardo Gómez en los 97 kg de lucha grecorromana.

La gimnasia rítmica aportó cuatro de las seis medallas de bronce: Agostina Vargas en aro y Celeste D'Arcángelo en pelota, mazas y cinta. Las otras dos fueron para Julieta Benedetti, en el omnium femenino de ciclismo, y Lucas Vilar, en sprint masculino.

Con estos resultados, Argentina continúa segunda en el medallero, con 174 conquistas y una importante presencia en diferentes disciplinas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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