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Mar del Plata subcampeón y con ascenso
El seleccionado Sub-19 femenino de la AAMH perdió 4-2 ante Tucumán en la final del Campeonato Argentino Ascenso “A”, pero logró el ascenso al máximo nivel nacional.
Mar del Plata cayó 4-2 ante Tucumán en la final disputada en Monte Hermoso y se quedó con el segundo puesto del torneo. Los goles marplatenses fueron de Dolores Segovia, de penal, y Rosario Amore.
Más allá de la derrota, el equipo dirigido por Miguel Becco cerró un gran campeonato: llegó invicto a la final, ganó cuatro partidos consecutivos y consiguió el ascenso al Campeonato Argentino, tras superar a Bahía Blanca en semifinales.
Además, Valentina Migliaro fue elegida como la mejor arquera del torneo. En 2027, Mar del Plata competirá entre los ocho mejores seleccionados del país.