Círculo Deportivo cumplió con su objetivo y derrotó 2-0 a Germinal en Nicanor Otamendi, por la última fecha de la temporada del Federal A. Vicente Barberini, de penal, y Facundo Rojas marcaron los goles del conjunto otamendino.

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Con este resultado y la derrota de Sol de Mayo, ambos equipos finalizaron con 24 puntos en 25 partidos, por lo que deberán disputar un desempate en estadio neutral para definir al último descendido de la categoría.

La sede y la fecha del encuentro serán confirmadas en los próximos días. El equipo que pierda acompañará en el descenso a Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia.