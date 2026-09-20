Kimberley empató 0-0 ante Villa Mitre este domingo en el estadio El Fortín de Bahía Blanca, por la novena y última fecha de la Zona Campeonato B del Torneo Federal A. Con el empate, el conjunto marplatense cumplió uno de sus principales objetivos de la segunda fase y aseguró su clasificación a la Copa Argentina 2027.

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El equipo dirigido por Mariano Mignini llegó a la última jornada con 10 puntos y en el sexto lugar de la tabla. Después del empate sin goles frente a Huracán Las Heras en la fecha anterior, Kimberley necesitaba al menos sumar un punto en Bahía Blanca para superar a Argentino de Monte Maíz por diferencia de gol y quedarse con la quinta plaza de clasificación a la Copa Argentina.

El partido terminó sin goles y Kimberley consiguió el resultado que necesitaba. El conjunto marplatense sostuvo la igualdad durante los 90 minutos y sumó un punto que le permitió cerrar la Zona Campeonato dentro de los cinco primeros lugares.

La clasificación se produjo en el marco de un formato que establecía que los cinco mejores equipos de cada una de las zonas de la Fase Campeonato obtenían la clasificación directa a los 32avos de final de la Copa Argentina 2027. Los cuatro primeros avanzaban a los cuartos de final de la competencia por el ascenso a la Primera Nacional.

Para Villa Mitre, en cambio, la igualdad significó el cierre de sus posibilidades de avanzar entre los cuatro primeros de la Zona Campeonato B. El conjunto de Bahía Blanca necesitaba una victoria para seguir con chances de acceder a los cuartos de final por el ascenso.

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