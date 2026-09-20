Alvarado recibirá este domingo a las 15 a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio José María Minella, por la novena y última fecha de la Zona Campeonato B del Torneo Federal A. El encuentro tendrá como árbitro a Matías Billione Carpio.

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El conjunto dirigido por Pablo Martel llega como líder de la zona con 14 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional, la confirmación llegó pese a la derrota 1-0 frente a Cipolletti en la fecha anterior, que además significó el final de su invicto en esta segunda fase. Ahora, el objetivo del “Torito” será terminar en el primer puesto de la zona, algo que le permitiría contar con ventaja deportiva en los playoffs. En los cuartos de final se enfrentarán los cuatro mejores de cada zona, con cruces entre 1° y 4° ; 2° y 3°. Los equipos mejor ubicados tendrán la posibilidad de definir la serie como locales y ventaja en caso de igualdad en puntos y goles.

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Olimpo llegará a Mar del Plata ubicado tercero, con 12 puntos, y todavía necesita sumar para asegurar su clasificación a la siguiente instancia. Una victoria en el Minella le permitirá al conjunto bahiense avanzar de fase, mientras que con un empate o una derrota deberá depender de otros resultados.

Alvarado buscará cerrar la Zona Campeonato B ante su gente después de una segunda fase en la que consiguió cuatro victorias, dos empates y una derrota. El último partido como local fue el triunfo agónico 3-2 ante Atenas de Río Cuarto, con el gol de Matías Pérez en el tiempo de descuento. Su última presentación, en cambio, terminó con caída 1-0 ante Cipolletti.

Además, el “Torito” ya tiene asegurada su participación en la Copa Argentina 2027, al encontrarse entre los cinco primeros de su zona. El partido frente a Olimpo será la última presentación de Alvarado en esta etapa antes de comenzar los playoffs por el ascenso, el conjunto marplatense buscará aprovechar la localía para terminar primero y llegar a la próxima instancia con la ventaja deportiva.

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