Aldosivi llega al encuentro después de una dura derrota por 4-3 ante Independiente Rivadavia. En las primeras nueve fechas del Clausura, el conjunto dirigido por Javier Sanguinetti consiguió apenas un triunfo, sumó dos empates y sufrió seis derrotas. Además, la caída en Mendoza significó otro golpe en un torneo en el que todavía no logró encontrar regularidad.

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El equipo marplatense necesita sumar para salir de la zona baja y, al mismo tiempo, mirar hacia los puestos de clasificación. Actualmente está a siete puntos de Tigre, que ocupa el décimo lugar, y a ocho de River, que aparece séptimo.

Del otro lado estará Atlético Tucumán, que llega con el envión de haberse metido en las semifinales de la Copa Argentina tras eliminar por penales a La Lepra Mendocina. En aquella definición tuvo una actuación destacada Luis Ingolotti, ex arquero de Aldosivi, quien atajó tres penales. Por el Clausura, el Decano viene de perder 2-1 como local ante River.

Con 13 puntos, Atlético Tucumán se ubica octavo en la Zona B y actualmente está dentro de los puestos de clasificación a los playoffs, aunque tiene varios equipos cerca en la tabla.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Sebastián Zunino.

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En Aldosivi, además, no estará Andrés Vombergar. El delantero quedó fuera de la convocatoria luego de que los estudios médicos determinaran que sufrió un microdesgarro.