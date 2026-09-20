Alvarado empató 1-1 ante Olimpo de Bahía Blanca este domingo en el estadio José María Minella, por la última fecha de la Zona Campeonato B del Torneo Federal A. El conjunto marplatense cerró la segunda fase en el primer puesto y llegará a los cuartos de final por el ascenso a la Primera Nacional con ventaja deportiva.

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El equipo dirigido por Pablo Martel llegaba al encuentro como líder de la zona, con 14 puntos, y ya tenía asegurada su clasificación a los cuartos de final después de la derrota 1-0 ante Cipolletti en la fecha anterior. El objetivo en la última jornada era sostener el primer lugar y obtener la ventaja deportiva para las próximas instancias.

Olimpo, por su parte, arribó a Mar del Plata con la necesidad de sumar para asegurar su clasificación entre los cuatro equipos que avanzarían a los cuartos de final, el conjunto bahiense ocupaba el tercer puesto antes del comienzo de la jornada y una victoria le permitía avanzar sin depender de otros resultados.

La apertura del marcador llegó en el segundo tiempo, a los 33 minutos del complemento, Santiago Gutiérrez apareció para poner el 1-0 para Alvarado y darle la ventaja al conjunto marplatense en el cierre del encuentro. Sin embargo, seis minutos después del gol de Alvarado, Facundo Centurión convirtió en contra y estableció el 1-1 definitivo en el Minella. El conjunto bahiense consiguió así un punto que le permitió mantener su lugar entre los equipos clasificados a los cuartos de final.

De esta manera, Alvarado finalizó la segunda fase en la cima de su zona y afrontará ahora los cuartos de final del Federal A. El primer puesto le otorga ventaja deportiva en los cruces eliminatorios, por lo que el conjunto marplatense tendrá un nuevo desafío en su camino hacia el ascenso.

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