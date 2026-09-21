Argentina cumplió con su objetivo y derrotó 3-1 a Turquía en la serie de Copa Davis disputada en Neuquén. Con este resultado, el conjunto nacional aseguró su permanencia en el Grupo Mundial 1 y consiguió la clasificación a los Qualifiers de la edición 2027.

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Francisco Cerúndolo fue una de las figuras de la serie y consiguió dos victorias en singles. En su primer partido superó a Yankı Erel por 6-0 y 6-4, mientras que luego volvió a imponerse, esta vez ante Mert Alkaya, por 6-1 y 6-0. Thiago Tirante también aportó un triunfo al vencer a Alkaya por 6-2 y 6-4.

El único punto de Turquía llegó en el dobles, donde Yankı Erel y Altug Celikbilek derrotaron a Guido Andreozzi y Andrés Molteni por 6-4 y 6-4.

Ahora, Argentina deberá esperar hasta noviembre para conocer a su próximo rival y la sede de la serie, que se disputará durante el primer fin de semana de febrero de 2027. El objetivo será avanzar en los Qualifiers y acercarse nuevamente a las Finales de la Copa Davis.

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