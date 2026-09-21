Boca ya conoce cuándo disputará su serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026 ante Vasco da Gama. El primer partido será el martes 13 de octubre a las 21.30, en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará el martes 20 de octubre a las 21.30 en Río de Janeiro, con el estadio todavía por confirmar.

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La definición de la sede en Brasil todavía está pendiente. Vasco pretende jugar en el Maracaná, aunque la utilización del estadio es motivo de discusión, mientras que una de las alternativas es el estadio de Botafogo.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a esta instancia después de eliminar a São Paulo en cuartos de final, tras empatar 1-1 en Brasil y avanzar con un global de 2-1.

Además de la Sudamericana, Boca continúa en carrera en otros tres frentes. En el Torneo Clausura ocupa el quinto puesto de la Zona A y está dentro de los playoffs; en la Tabla Anual marcha tercero, a un punto de los líderes; y en la Copa Argentina se encuentra en cuartos de final, donde enfrentará a Racing.

La semifinal ante Vasco será el próximo gran desafío internacional del Xeneize, que buscará alcanzar la final de la Sudamericana, programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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