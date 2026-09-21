El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá tres amistosos en el país. El primero será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, Argentina volverá a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y cerrará la serie el martes 6 ante Benín, ambos encuentros en el estadio de River Plate.

Ads

La última presentación tendrá un significado especial: será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. A medida que los futbolistas fueron llegando al país, varios de sus compañeros destacaron la importancia del momento y el legado que deja el capitán.

El mediocampista argentino, Alexis Mac Allister aseguró que será una jornada difícil: “Es duro cuando pasan estas cosas, tarde o temprano iba a pasar. Va a ser duro”.

Por su parte, Lautaro Martínez sostuvo: “Una triste noticia, pero al final disfrutamos siempre lo que Leo nos dio y el legado que nos dejó”.

Mientras que Valentín Barco, en declaraciones a ESPN, reflejó el sentimiento del plantel: “Nadie se imagina sin él, deja un vacío muy grande, imposible de llenar”. Y agregó: “Estamos todos muy emocionados y esperamos estar a la altura en su despedida”.

Ads

En tanto, otro de los futbolistas que llegó al país fue el defensor Nicolas Tagliafico que resumió el sentimiento del grupo: “Es duro cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo y trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como Selección. 20 años con el mejor jugador... va a ser duro que no esté"

En la misma línea, Flaco López definió el momento como algo histórico: “Sabemos que va a ser un momento único para nuestro país y el fútbol, algo histórico. Estoy triste y feliz a la vez”.

Agustín Giay, por su parte, contó cómo vive la despedida y recordó que tuvo la oportunidad de conocer a Messi durante su etapa en la Sub 20: “Es triste, pero es un momento que vamos a disfrutar mucho. Tuve la suerte de conocerlo en la Sub 20. No me gusta molestarlo, pero quizás le pida una última foto”.

Ads

El 6 de octubre, el Monumental será entonces el escenario de una noche especial para el fútbol argentino, con Messi nuevamente frente a su gente y rodeado por sus compañeros en su última presentación con la camiseta de la Selección.