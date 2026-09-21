Joan Laporta habló sobre Lionel Messi y recordó que en algún momento existió la posibilidad de que el argentino regresara al Barcelona para disputar una temporada y recibir homenajes durante los distintos estadios donde jugara el equipo.

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“Con Messi hemos pasado por diferentes fases, incluso hubo la posibilidad que volviese a hacer una temporada con nosotros y que fuera homenajeado durante toda la temporada en los campos donde jugásemos. No se dio finalmente porque tomó otra decisión”, explicó Laporta.

El presidente del conjunto catalán también anticipó que el Barcelona tiene previsto realizarle un homenaje especial al argentino una vez que esté terminado el estadio.

“El homenaje se lo haremos cuando tengamos acabado el estadio, siempre que él quiera y nos pondremos a su disposición para organizarlo. Estoy seguro que ese día haría un sol radiante y podríamos disfrutar del talento y cariño del mejor jugador del mundo”, afirmó Laporta.

Messi disputó 778 partidos oficiales con el Barcelona, convirtió 672 goles y conquistó 35 títulos antes de dejar el club en 2021.

Laporta y despedida Leo:



“El homenaje se lo haremos cuando tengamos acabado el estadio, siempre que él quiera y nos pondremos a su disposición para organizarlo. Estoy seguro que ese día haría un sol radiante y podríamos disfrutar del talento y cariño del mejor jugador del mundo” pic.twitter.com/mEdNSl3sQa — Víctor Navarro (@victor_nahe) September 19, 2026

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