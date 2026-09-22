Lara Aimeri, Pilar Cattaneo, Milena López Lescano, Franca Miravet Piva y Camila Schaffer representaron al país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo finalizó sexto en la rutina de cinco pelotas y también en la mixta de tres aros y dos pares de mazas.

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Tras su presentación, las gimnastas destacaron la emoción por el apoyo del público y de sus familias. “Sentir que alguien reconoce todo y que puede disfrutar tanto como nosotras este deporte es lo que más nos llena”, expresaron.

Las integrantes del equipo además gestionan sus propias redes y buscan fondos para sostener su actividad, mediante donaciones y la venta de mallas, cintas y varillas.

La gimnasia argentina ya aportó 20 medallas al medallero de los Juegos: 12 en gimnasia artística, 5 de bronce en rítmica y 3 de plata en trampolín.