El equipo dirigido por Diego Placente afrontará este lunes un partido decisivo ante Venezuela, por la tercera y última fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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El encuentro comenzará a las 15:00 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y se podrá seguir por TyC Sports, DeporTV, Disney+, LPF Play y el canal de YouTube de Odesur.

Argentina suma tres puntos luego de perder 2-1 ante Paraguay en el debut y recuperarse en la segunda jornada con una victoria 1-0 frente a Uruguay, gracias al gol de Franco Domínguez.

Venezuela también tiene tres unidades. En su debut derrotó 1-0 a Uruguay, pero luego cayó 2-0 ante Paraguay. De esta manera, ambos seleccionados llegan igualados en puntos y el encuentro será determinante para definir quién continúa en carrera por las medallas.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, por lo que Argentina buscará quedarse con uno de los lugares entre los cuatro mejores del certamen.

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