Aldosivi le puso color al lunes con una victoria por la mínima frente a Atlético Tucumán, con gol de Tomás Fernández a los 11 minutos del segundo tiempo. Una conquista que resulta clave en las aspiraciones del tiburón de quedarse en primera.

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Ambos equipos durante el primer tiempo mostraron los dientes. El conjunto de Javier Sanguinetti fue peligroso durante los primeros 30 minutos del primer tiempo, con algunas chances de gol que no supo aprovechar. En lo que restó del primer tiempo, Atlético Tucumán reaccionó aunque tampoco logró convertir.

Ya en la segunda parte, Aldosivi se animó a más, mostró su mejor versión y a los 11 minutos Tomás Fernández logró la conversión, de esta manera, el resultado no se movió del 1 a 0. Pese a que el equipo de Julio Falcioni tuvo algunas oportunidades en los metros finales, no logró finalizarlas bien.

De esta manera el equipo del puerto logra 3 puntos clave para la tabla anual, en sus aspiraciones de quedarse en primera. Estos puntos lo acercan a Deportivo Riestra aunque la diferencia sigue siendo de cinco unidades.

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