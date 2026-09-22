La Selección Argentina se prepara para una jornada especial en el Monumental, donde Lionel Messi tendría su despedida del equipo nacional ante Benín. Las entradas tendrán valores desde $90.000 para la popular hasta $480.000 para la platea media San Martín y Belgrano.

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Los menores de 3 a 10 años abonarán $29.000 en popular, mientras que desde los 3 años deberán pagar platea completa en las ubicaciones correspondientes. Las personas con discapacidad deberán gestionar previamente su ingreso durante la venta general.

Precios:

Popular: $90.000

Menor a popular (3 a 10 años): $29.000

Platea Alta Sívori/Centenario: $180.000

Platea Media Sívori/Centenario: $320.000

Platea Alta San Martín/Belgrano: $320.000

Platea Baja San Martín/Belgrano: $450.000

Platea Media San Martín/Belgrano: $480.000

La venta comenzará hoy, martes 22 de septiembre, a las 18, exclusivamente por Deportick.

En paralelo, el plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzará este martes los entrenamientos en el Predio Lionel A. Messi. La agenda contempla prácticas durante toda la semana y una conferencia de prensa de Scaloni el martes 29 de septiembre, antes del último entrenamiento previo a los amistosos.

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Argentina enfrentará primero a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, el 3/10 frente a Burkina Faso; y el 6/10 ante Benín. en el marco de los amistosos de despedida de Messi de la Selección.

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