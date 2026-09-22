La Liga Argentina de Básquetbol ya tiene fixture para la temporada 2026/27 y Quilmes de Mar del Plata será protagonista desde la primera jornada. El conjunto marplatense debutará el jueves 15 de octubre frente a River Plate, uno de los equipos que ascendió a la segunda categoría del básquet nacional.

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El Cervecero volverá a presentarse como local el domingo 18 de octubre, cuando reciba a Central Entrerriano. Luego tendrá dos compromisos como visitante: el 25 de octubre ante Ciclista Juninense y el 27 frente a Pico FC.

La competencia contará con 34 equipos, divididos en dos conferencias de 17 clubes cada una. La fase regular tendrá formato de todos contra todos dentro de cada zona y cada equipo disputará 32 partidos. Para Quilmes, la primera etapa se extenderá hasta el 20 de abril de 2027, mientras que el receso por las fiestas será entre el 22 de diciembre y el 8 de enero.

En cuanto a la definición, los equipos ubicados entre el 5° y el 12° puesto de cada conferencia jugarán la Reclasificación. Los cuatro mejores de cada zona ingresarán directamente a los octavos de final. Luego, desde los cuartos, los equipos de las conferencias Norte y Sur se cruzarán hasta definir al campeón y al equipo que conseguirá el ascenso a la Liga Nacional.

Todos los partidos de la temporada podrán seguirse en vivo a través de Básquet Pass.

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