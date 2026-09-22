River Plate volvió este martes a participar de una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, después de seis meses de ausencia, y presentó un documento con seis ejes para reformar distintos aspectos del fútbol argentino.

Ads

Entre sus principales propuestas, el club planteó una reducción gradual de la cantidad de equipos en Primera División y que las reglas no sean modificadas mientras los torneos están en disputa. También pidió reorganizar el calendario y las ventanas de transferencias, establecer criterios más claros para los procedimientos institucionales y mejorar el acceso a la información.

En cuanto al arbitraje, River propuso criterios objetivos para las designaciones, evaluaciones de rendimiento y un comité independiente que audite el proceso. Además, planteó mantener la distribución solidaria de los ingresos entre los clubes, pero buscar nuevas fuentes de recursos para AFA y reformular el modelo de derechos de televisión, tanto para el mercado nacional como internacional.

Ads

Ads