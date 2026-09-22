Lionel Scaloni está muy cerca de continuar como entrenador de la Selección Argentina. En las últimas horas hubo una reunión con dirigentes de la AFA y, según trascendió, la negociación quedó encaminada en un 75%, con algunos detalles económicos todavía por resolver.

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La propuesta contemplaria un contrato bajo el formato 2+2: un primer vínculo por dos años, hasta la Copa América, con la posibilidad de extenderlo por otros dos para llegar al Mundial 2030. El actual contrato del entrenador finaliza el 30 de diciembre de 2026.

En medio de las negociaciones, Nico Paz se refirió al futuro del entrenador al llegar al país para sumarse a la Selección y fue claro sobre su deseo: “Para mí, Scaloni es de los entrenadores más importantes, es el que me hizo debutar y ojalá que siga”.

Scaloni, por su parte, ya había dejado abierta la posibilidad de continuar al frente de la Albiceleste: “Intentaremos hacerlo”, había señalado días atrás.

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