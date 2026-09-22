Círculo Deportivo y Sol de Mayo se enfrentarán en Bahía Blanca por el último descenso de la categoría. El partido será a todo o nada: el equipo que pierda perderá la categoría y deberá disputar el Torneo Argentino del Interior.

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El enfrentamiento se dará luego de que ambos equipos terminaran igualados en 24 puntos tras la Reválida. En la última fecha, el Papero consiguió una importante victoria por 2 a 0 ante Germinal, mientras que el conjunto de Viedma cayó 1 a 0 frente a Costa Brava. Con esos resultados, los dos quedaron en la misma posición y deberán definir mano a mano quién mantiene la categoría.

El encuentro se disputará el sábado 27 de septiembre desde las 11 en el estadio de Villa Mitre, en Bahía Blanca. En caso de empate durante los 90 minutos habrá tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, la definición será por penales.

El perdedor será el cuarto y último equipo en perder la categoría en el Federal A, luego de los descensos de Tucumán Central, Sarmiento de Resistencia y Santamarina de Tandil.

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