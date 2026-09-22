El “Milrayitas” debera afrontará tres amistosos internacionales como parte de su preparación para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional.

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Peñarol arribó este lunes a Belo Horizonte y este martes tendrá su primer compromiso en Brasil. El equipo dirigido por Leandro Ramella se enfrentará desde las 20.30 a Minas Tenis Club, en el estadio Arena UniBH.

El conjunto marplatense llega tras disputar su primer amistoso de pretemporada, en el que venció 95-64 a Quilmes. Luego, continuará con su participación en un triangular internacional: el jueves 24, desde las 19, jugará ante Fluminense y el viernes 25, a la misma hora, volverá a enfrentarse con Minas.

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