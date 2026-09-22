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Peñarol inició su gira por Brasil
El conjunto marplatense ya se encuentra en Belo Horizonte
El “Milrayitas” debera afrontará tres amistosos internacionales como parte de su preparación para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional.
Peñarol arribó este lunes a Belo Horizonte y este martes tendrá su primer compromiso en Brasil. El equipo dirigido por Leandro Ramella se enfrentará desde las 20.30 a Minas Tenis Club, en el estadio Arena UniBH.
El conjunto marplatense llega tras disputar su primer amistoso de pretemporada, en el que venció 95-64 a Quilmes. Luego, continuará con su participación en un triangular internacional: el jueves 24, desde las 19, jugará ante Fluminense y el viernes 25, a la misma hora, volverá a enfrentarse con Minas.