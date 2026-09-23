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Peñarol cayó ante Minas en Brasil
El conjunto marplatense perdió 78-62 en su primer amistoso en Belo Horizonte, en el marco de su gira por Brasil. Luciano Guerra, con 14 puntos, fue el máximo anotador del equipo.
Peñarol disputó su primer partido en Belo Horizonte y cayó 78-62 frente a Minas Tenis Club, en un encuentro amistoso que sirvió como preparación para el Triangular Internacional.
Luciano Guerra, con 14 puntos, fue el goleador del conjunto marplatense, que aprovechó el partido para sumar minutos y continuar probando variantes de cara a los próximos compromisos.
El próximo desafío será este jueves 24 de septiembre, desde las 19, ante Fluminense, en el inicio del Triangular Internacional.