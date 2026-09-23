Peñarol disputó su primer partido en Belo Horizonte y cayó 78-62 frente a Minas Tenis Club, en un encuentro amistoso que sirvió como preparación para el Triangular Internacional.

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Luciano Guerra, con 14 puntos, fue el goleador del conjunto marplatense, que aprovechó el partido para sumar minutos y continuar probando variantes de cara a los próximos compromisos.

El próximo desafío será este jueves 24 de septiembre, desde las 19, ante Fluminense, en el inicio del Triangular Internacional.

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