Tras reunirse el comité ejecutivo de la AFA en el día de hoy, resolvieron que para el año 2027 los equipos del futbol argentino tengan la posibilidad de sumar una copa más a sus vitrinas. En ese sentido, anunciaron la creación de la “Recopa de Campeones”.

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Esta nueva competencia se disputará en un formato de triangular, integrado por el campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

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De esta manera, en 2027 habrá ocho competencias que otorgarán un título en la Liga Profesional.

En la reunión, además, se analizaron posibles variables estratégicas de cara a las definiciones de la próxima temporada. A raíz de esto, se dispuso que para el torneo clausura de la temporada, se mantendrá la prórroga para los partidos de playoffs y, a partir de las semifinales, los encuentros se jugarán en cancha neutral.

Las competencias que habrá en la Liga Profesional en 2027

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Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeón de Liga

Copa Argentina

Trofeo de Campeones

Supercopa Internacional

Supercopa Argentina

Recopa de los Campeones

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