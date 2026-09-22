Las leonas golearon hoy 5 a 0 a Chile en la final de los juegos sudamericanos 2026 y se quedaron con la medalla de oro frente a una multitud que se hizo presente en Santa Fe. Luego de salir campeona en el mundial de Bélgica y Países Bajos, Argentina volvió a mostrar su alto nivel y fue ampliamente superior frente a Las Diablas.

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Una parte del seleccionado campeón del mundo, llegó a Santa Fe con el objetivo de quedarse con la dorada. Con Sofía Cairó como capitana, acompañada de Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra y Brisa Bruggesser, la delegación argentina afrntó un nuevo desafío y mantuvo su racha ganadora.

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El recorrido en Santa Fe estuvo a la altura del momento que atraviesa el seleccionado donde Las Leonas llegaron a la final con puntaje perfecto, luego de golear 14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay, 5-1 a Chile y 19-1 a Perú. Cuatro partidos, cuatro triunfos y 43 goles a favor antes de volver a cruzarse con las chilenas por el oro.

Con este título, Argentina suma cuatro coronas en cinco campeonatos. Además del obtenido este martes, Las Leonas se quedaron con el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018.

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