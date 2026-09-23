El autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce está próximo a volver a recibir actividad deportiva con la realización de la octava fecha de la temporada 2026 de las TC Pick Up. El evento se desarrollará el 26 y 27 de septiembre y genera gran expectativa en Balcarce y toda la región.

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El regreso del automovilismo al trazado de la sierra La Barrosa se producirá 15 años después del último evento, tras el accidente que terminó con la vida de Guido Falaschi en noviembre de 2011. En los últimos meses, la Municipalidad de Balcarce llevó adelante distintos trabajos para adecuar el circuito a las medidas de seguridad solicitadas por la ACTC.

La reinauguración oficial está prevista para este viernes 25 de septiembre, mientras que durante el fin de semana se concretará el regreso de la actividad deportiva con las TC Pick Up.

En cuanto a las entradas, el valor será de $20.000 para damas y $40.000 para caballeros, mientras que el acceso preferencial a boxes tendrá un costo de $130.000.

Así luce el autódromo de Balcarce por Jorge Blanco

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