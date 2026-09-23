Quilmes y Peñarol volverán a encontrarse este miércoles en una nueva edición del clásico marplatense. El partido comenzará a las 20.45 en el José Martínez, ubicado en Luro y Guido, y será una nueva prueba para ambos equipos antes del inicio de la competencia nacional.

Ads

El encuentro también permitirá observar a los dos conjuntos en la previa de una temporada en la que tendrán un camino compartido. Quilmes y Peñarol integrarán la Zona C de la Liga Nacional Femenina 2026/27, junto a Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.

El formato tendrá además un comienzo particular para los equipos marplatenses: Quilmes y Peñarol se enfrentarán en la primera fecha, por lo que el clásico de esta noche funcionará como un anticipo de ese cruce oficial.

La primera jornada del certamen comenzará el sábado 10 de octubre con los partidos Obras-Unión Florida, El Talar-Ferro, Chañares-Rocamora, San José-Sociedad Española y Boca-Vélez. En la Zona C, el enfrentamiento entre los dos equipos de Mar del Plata será uno de los partidos destacados del inicio de la competencia.

Para ambos conjuntos, el clásico de este miércoles representa entonces una instancia de preparación, con la posibilidad de sumar minutos y ajustar aspectos del juego antes del comienzo de la Liga Nacional.

Ads

Ads