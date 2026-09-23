La Selección Argentina Sub 19 buscará este miércoles meterse en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cuando enfrente a Perú desde las 14 en el Coloso Marcelo Bielsa. El encuentro sufrió un cambio de horario por una modificación dispuesta por la organización y originalmente estaba previsto para las 10.

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El conjunto argentino llega a esta instancia después de una fase de grupos con resultados dispares. Debutó con una derrota ante Paraguay, luego consiguió un triunfo frente a Uruguay y cerró su participación con un agónico empate ante Venezuela, resultado que le permitió avanzar a las semifinales.

Por su parte, Perú llega como líder de su zona. La Bicolor comenzó su camino con una victoria 2-0 ante Chile, luego superó 2-1 a Panamá y cerró la fase de grupos con una derrota 2-0 frente a Colombia.

Argentina y Perú se enfrentarán desde las 14 por un lugar en la definición. La otra semifinal será protagonizada por Paraguay y Chile, que jugarán desde las 17 también en el Coloso Marcelo Bielsa.

El seleccionado que consiga la victoria avanzará a la final de los Juegos Suramericanos y quedará a un partido de la medalla de oro.

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