Argentina Sub 19 va por la final ante Perú
La Selección Argentina Sub 19 enfrentará este miércoles a Perú desde las 14 en el Coloso Marcelo Bielsa, por una de las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La Selección Argentina Sub 19 buscará este miércoles meterse en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cuando enfrente a Perú desde las 14 en el Coloso Marcelo Bielsa. El encuentro sufrió un cambio de horario por una modificación dispuesta por la organización y originalmente estaba previsto para las 10.
El conjunto argentino llega a esta instancia después de una fase de grupos con resultados dispares. Debutó con una derrota ante Paraguay, luego consiguió un triunfo frente a Uruguay y cerró su participación con un agónico empate ante Venezuela, resultado que le permitió avanzar a las semifinales.
Por su parte, Perú llega como líder de su zona. La Bicolor comenzó su camino con una victoria 2-0 ante Chile, luego superó 2-1 a Panamá y cerró la fase de grupos con una derrota 2-0 frente a Colombia.
Argentina y Perú se enfrentarán desde las 14 por un lugar en la definición. La otra semifinal será protagonizada por Paraguay y Chile, que jugarán desde las 17 también en el Coloso Marcelo Bielsa.
El seleccionado que consiga la victoria avanzará a la final de los Juegos Suramericanos y quedará a un partido de la medalla de oro.