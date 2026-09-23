Al cierre de la jornada del 22 de septiembre, Brasil continúa al frente del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 204 preseas. Argentina se ubica en el segundo lugar, con 184 medallas, mientras que Colombia completa el podio con 125.

Ads

El certamen continuará este miércoles 23 con actividad en distintas sedes y la participación de los 658 atletas argentinos, que buscarán sumar nuevas medallas para la delegación nacional.

Finales y definiciones destacadas

Canotaje – Santa Fe

El canotaje será uno de los deportes con mayor presencia argentina en finales. Agustín Vernice competirá desde las 9 en la final de K1 1000 metros, mientras que Aramis Sánchez Ayala disputará la final de C1 1000 metros. También habrá finales en K4 y C2, tanto en la rama femenina como masculina.

Atletismo – Santa Fe

La pista tendrá varias definiciones con participación argentina. Carlos Layoy irá por una medalla en salto en alto, mientras que Diego Lacamoire disputará la final de 1.500 metros. También habrá finales en 400 metros, 110 metros con vallas, lanzamiento de bala y 1.500 metros femenino.

Remo – Santa Fe

Argentina tendrá cinco finales durante la jornada, entre ellas las de Clara Galfre, Santiago Ferrer Ferrero, Agustín Scenna, Evelyn Silvestro, Santino Menin y Katia Baluzzo.

Ads

Tenis de mesa – Rosario

Uno de los momentos más importantes llegará a las 13.45, cuando Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo disputen la definición por la medalla de oro en dobles masculino ante Chile.

Squash – Rosario

Habrá dos finales individuales: la masculina a las 10 y la femenina a las 10.40. Además, Argentina tendrá participación en las semifinales de dobles.

Otros compromisos importantes

En polo acuático, Argentina tendrá tres partidos: el seleccionado femenino enfrentará a Colombia a las 9, mientras que el masculino jugará ante Chile a las 10.30 y Perú a las 19.30.

Ads

En balonmano, Argentina se medirá con Brasil desde las 19.30, mientras que el sóftbol tendrá doble jornada en Paraná: Bolivia a las 18 y Venezuela a las 20.30.

Tenis y otras disciplinas

El tenis tendrá actividad desde las 10 con Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna y Luciano Ambrogi en singles masculino. Desde las 14 será el turno de Luisina Giovannini, Luciana Moyano y Jazmín Ortenzi en la rama femenina.

También habrá participación argentina en bádminton, raquetbol, taekwondo, tiro con arco, karate, pelota vasca, escalada, ciclismo de pista y pádel.

Mar del Plata también será sede

En Playa Grande, los representantes argentinos competirán en surf. Desde las 9.20 habrá actividad de bodyboard y shortboard, con participación de Isabella Assmann, Victoria Muñoz y Joaquín Muñoz. Por la tarde, Emiliano Tabare afrontará un repechaje de bodyboard masculino.

Con varias finales, semifinales y definiciones distribuidas durante todo el día, Argentina buscará sumar nuevas medallas y mantenerse entre las principales delegaciones del medallero.