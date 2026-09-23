Pierre Gasly denunció haber recibido amenazas y ataques en redes sociales después del Gran Premio de España, a raíz de la situación que protagonizó con Franco Colapinto en las vueltas finales de la competencia. El francés cuestionó especialmente que los mensajes hayan alcanzado a su familia y a su pareja.

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“Me parece un poco inquietante para el deporte. Soy un atleta de élite y sé que estoy expuesto, pero la magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando van dirigidos a familiares y a mi novia”, expresó Gasly.

Colapinto, por su parte, respaldó a su compañero de Alpine y reconoció que este tipo de situaciones también lo afectaron en otras oportunidades. “Nunca es agradable recibir ese tipo de comentarios, y menos aún cuando ocurre dentro del equipo con el que estoy compitiendo”, señaló.

El argentino remarcó que ambos pilotos trabajan por el mismo objetivo y pidió que los aficionados acompañen sin recurrir a las agresiones. “La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenerse unidos y fuertes”, sostuvo.

Además, Colapinto recordó episodios similares ocurridos con otros pilotos y con los propios comisarios deportivos tras una sanción recibida en Zandvoort. “Desafortunadamente, eso no debería ser habitual. Deberíamos tener más cuidado con las cosas y las palabras que salen de los teclados de cada uno”, concluyó.

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