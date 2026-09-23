Argentina derrotó 1-0 a Perú este miércoles en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente consiguió así el pase a la final, donde buscará quedarse con la medalla de oro.

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El conjunto argentino llegaba a esta instancia después de finalizar segundo en el Grupo B con cuatro puntos. En la fase inicial perdió 2-1 ante Paraguay, venció 1-0 a Uruguay y empató 1-1 frente a Venezuela en un encuentro que terminó definiéndose sobre el final con un gol de Ramiro Tulián.

Perú, en tanto, terminó primero del Grupo A, el seleccionado peruano consiguió dos triunfos, ante Chile y Panamá, luego de comenzar el torneo con una derrota frente a Colombia. Por el sistema de desempate que se utilizó en la competencia, quedó por encima de Chile y avanzó como líder de su zona.

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La diferencia llegó cuando Santiago Espíndola apareció para marcar el 1-0 para Argentina. El mediocampista, que forma parte del plantel Sub-19 convocado por Placente para los Juegos Suramericanos, fue el autor del único gol del encuentro. Con la ventaja, Argentina logró sostener el resultado y terminó quedándose con la victoria, que necesitaba para avanzar de ronda.

De esta manera, la Selección Argentina Sub-19 se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedó a un partido de conseguir la medalla de oro. El equipo de Placente tendrá ahora que esperar el resultado de la otra semifinal entre Chile y Paraguay para conocer a su rival en la definición. La final y el partido por la medalla de bronce están programados para este viernes 25, Argentina buscará cerrar su participación en Rosario con el título, después de haber superado a Perú en una de las semifinales del certamen.

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