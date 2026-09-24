Julia Sepúlveda, taekwondista de Kimberley de Mar del Plata, consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con apenas 17 años, la representante argentina alcanzó el segundo puesto en la categoría femenina de hasta 57 kilogramos.

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Sepúlveda comenzó su participación en los cuartos de final, donde derrotó 2-0 a la panameña Brenda Brooks y aseguró su lugar entre las cuatro mejores de la competencia. En el combate decisivo por el oro se enfrentó a la brasileña María Pacheco, campeona del mundo, quien se impuso por 2-0 y se quedó con la medalla dorada.

La joven marplatense estuvo acompañada durante la competencia por su familia, que alentó desde la tribuna, en una jornada que terminó con una medalla de plata y un importante logro para el deporte de la ciudad.

🤯🥈🇦🇷 MARÍA JULIA SEPÚLVEDA logró la MEDALLA DE PLATA para ARGENTINA en la categoría de los 49 a 57kg de kyorugui de taekwondo femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



🔥 En la final PERDIÓ por 2-0 (14-2 y 23-1) ante MARÍA PACHECO 🇧🇷 para conseguir el segundo puesto.… — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) September 23, 2026

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