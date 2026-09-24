La Asociación de Pádel Argentino (APA) apartó preventivamente a Florencia Guerra Sodero de la delegación nacional luego de una publicación en sus redes sociales que incluía una expresión de exclusión hacia la comunidad judía. La entidad también inició un procedimiento disciplinario en el marco del Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

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La jugadora había anunciado que representaría a Argentina en el Panamericano de pádel de “libres amateur” 2026, que se disputará del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay. En una publicación en Instagram había convocado a sus seguidores a participar de una encuesta y, entre distintos grupos, incluyó la frase: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. El contenido fue posteriormente eliminado y sus cuentas dejaron de estar disponibles.

Tras la repercusión, la APA emitió un comunicado en el que expresó su repudio a las expresiones y confirmó el apartamiento preventivo de Guerra Sodero. La asociación señaló además que la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa durante el procedimiento disciplinario.

La entidad también reafirmó su compromiso con un deporte inclusivo y manifestó su solidaridad con la comunidad judía y con quienes se hayan sentido afectados por la publicación.

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