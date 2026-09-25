El renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez se prepara para recibir nuevamente al MotoGP. La competencia internacional volverá a Buenos Aires entre el 9 y el 11 de abril de 2027, cuando se dispute allí la cuarta fecha del campeonato mundial.

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El regreso se producirá mientras avanzan las obras de renovación del histórico circuito porteño, que ya superaron el 60% de ejecución. Los trabajos incluyen mejoras en la pista, nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público, con el objetivo de adaptar el escenario a las exigencias de las principales categorías internacionales.

La llegada del MotoGP será uno de los primeros grandes eventos deportivos que tendrá el renovado Gálvez y también forma parte del proyecto de la Ciudad para recuperar al autódromo como escenario de competencias internacionales. Entre los objetivos a futuro aparece la posibilidad de volver a recibir a la Fórmula 1.

Entradas

Las entradas para el MotoGP estarán disponibles a través del sitio oficial de venta. La preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad será del 1 al 7 de octubre, con hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard.

La venta general para todo el público comenzará el jueves 8 de octubre. También se podrá pagar con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.

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