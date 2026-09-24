Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, advirtió de manera contundente a todos los fanáticos argentinos tras las amenazas y mensajes de odio realizados a través de las redes sociales hacia el compañero de Colapinto, Pierre Gasly

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Las agresiones aparecieron luego del incidente ocurrido en el Gran Premio de España, donde Franco Colapinto reclamó por radio que su compañero francés le cediera la posición.

Al llegar a Bakú para competir en el Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly denunció ante los medios que recibió acoso virtual dirigido tanto a su pareja como a su familia en general.

Ante lo sucedido, el asesor ejecutivo amenazó a los argentinos. “Si esto sigue así, Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”, sentenció briatore.

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Además, agregó: “Tienen la suerte de contar con un gran piloto que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto”.

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Por último, el italiano aclaró que las fricciones entre compañeros no son aceptables y que, de no cesar el hostigamiento digital, Alpine restringirá por completo el acceso mediático de Colapinto con los medios argentinos.

Ante este ultimátum por parte de Briatore, el reconocido periodista y especialista en Fórmula 1, Adrián Puente, aclaró que no aceptarán ningún tipo de “apriete” institucional. “No somos barrabravas medievales” sentenció Puente.

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