Lionel Scaloni habló sobre su futuro como entrenador de la Selección Argentina y confirmó que todavía no hay novedades sobre una posible renovación de su contrato. El técnico explicó que se reunirá con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para analizar los distintos aspectos antes de tomar una decisión.

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“Siempre dije que este lugar es soñado. No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente. Está la predisposición máxima para sentarse. Por ahora está todo igual que antes. Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar”, expresó Scaloni.

El entrenador también reconoció que después de un torneo importante es habitual replantearse algunas cuestiones. “Siempre uno repiensa después de un torneo tan emotivo. Nos sentaremos a hablar con el presidente de AFA y ya veremos qué hacer”, señaló.

Por otra parte, Scaloni explicó algunas de las decisiones tomadas en la convocatoria y aseguró que buscan darle lugar a nuevos jugadores. En ese sentido, mencionó las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso y las comparó con lo ocurrido anteriormente con Ángel Di María. “Queremos ver a otros chicos. Siguen teniendo las puertas abiertas”, afirmó.

Además, el DT se refirió a la posibilidad de una despedida para Lionel Messi y dejó clara su intención de participar del homenaje al capitán argentino: “Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él. Si hay que hacer un homenaje, hay que hacerlo en este momento”.

Scaloni también descartó las teorías que circularon en redes sociales sobre la final del último torneo: “No tiene sentido, es cosa de redes nomás”.

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"Ganas de estar acá hay, pero hay muchos aspectos para hablar"



Lionel Scaloni dijo que "siempre uno repiensa después de un torneo tan emotivo" y afirmó: "Nos sentaremos a hablar con el presidente de AFA y ya veremos qué hacer". pic.twitter.com/X1LeKyn6kz — Corta (@somoscorta) September 24, 2026

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