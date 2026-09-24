Para el Gran Premio de Azerbaiyán, Pirelli llevará nuevamente los compuestos C3, C4 y C5, correspondientes a los neumáticos duro, medio y blando. El circuito de Bakú presenta un asfalto poco abrasivo y se espera un desgaste bajo, por lo que la estrategia más probable es realizar una sola parada durante la carrera.

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El antecedente de la edición pasada también apunta en esa dirección: la mayoría de los pilotos completó una única detención y Max Verstappen ganó tras largar con neumáticos duros y cambiar a medios en la vuelta 40. Además, las curvas 2, 3 y 4 fueron reasfaltadas para esta edición.

La actividad tendrá una particularidad: todo el cronograma fue adelantado 24 horas debido al Día del Recuerdo que se conmemora el domingo 27 de septiembre en Azerbaiyán.

Los horarios del fin de semana:

Jueves 24: FP1 5:30 y FP2 9:00.

FP1 5:30 y FP2 9:00. Viernes 25: FP3 5:30 y clasificación 9:00.

FP3 5:30 y clasificación 9:00. Sábado 26: carrera a las 8:00.

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