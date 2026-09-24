Todo listo para el GP de Azerbaiyán: neumáticos, estrategia y horarios
La Fórmula 1 vuelve a Bakú con la gama más blanda de Pirelli y una carrera que, por las características del circuito, apunta a una estrategia de una sola parada. La actividad se adelantó un día y la carrera será el sábado.
Para el Gran Premio de Azerbaiyán, Pirelli llevará nuevamente los compuestos C3, C4 y C5, correspondientes a los neumáticos duro, medio y blando. El circuito de Bakú presenta un asfalto poco abrasivo y se espera un desgaste bajo, por lo que la estrategia más probable es realizar una sola parada durante la carrera.
El antecedente de la edición pasada también apunta en esa dirección: la mayoría de los pilotos completó una única detención y Max Verstappen ganó tras largar con neumáticos duros y cambiar a medios en la vuelta 40. Además, las curvas 2, 3 y 4 fueron reasfaltadas para esta edición.
La actividad tendrá una particularidad: todo el cronograma fue adelantado 24 horas debido al Día del Recuerdo que se conmemora el domingo 27 de septiembre en Azerbaiyán.
Los horarios del fin de semana:
- Jueves 24: FP1 5:30 y FP2 9:00.
- Viernes 25: FP3 5:30 y clasificación 9:00.
- Sábado 26: carrera a las 8:00.