Levaggi tuvo una destacada actuación en ambas pruebas y se convirtió en una de las grandes protagonistas del atletismo argentino en los Juegos. En los 1.500 metros, logró imponerse para quedarse con el primer puesto y sumar una nueva medalla dorada para la delegación nacional.

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Su primer oro había llegado en los 5.000 metros, una prueba en la que además consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. De esta manera, la marplatense no solo sumó dos títulos suramericanos, sino que también aseguró su presencia en una de las próximas grandes competencias del calendario continental.

🥇 ¡SEGUNDA MEDALLA DE ORO PARA MICAELA LEVAGGI EN SANTA FE 2026!



🇦🇷 La marplatense se consagró campeona suramericana en los 5.000m femenino y logró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.#Atletismo pic.twitter.com/pwJBSwdw4L — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) September 24, 2026

El presente deportivo de Levaggi también tiene detrás una historia de esfuerzo. La atleta contó que, en un momento de su carrera, tuvo que vender rifas para poder sostener su preparación, luego de que le rechazaran una beca. Ese recorrido terminó teniendo una recompensa especial en Santa Fe, donde consiguió dos medallas de oro para Argentina.

Con las conquistas en los 1.500 y 5.000 metros, Levaggi se consolidó como una de las figuras del atletismo argentino en los Juegos Suramericanos y llevó nuevamente el nombre de Mar del Plata a lo más alto del podio.

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